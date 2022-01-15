В штате Нью-Джерси загорелся химический завод

НЬЮ-ЙОРК, 15 января. /ТАСС/. Химический завод в городе Пассаик (штат Нью-Джерси) охвачен огнем, над местом происшествия видны клубы черного дыма. Об этом сообщил телеканал NBC.

По его сведениям, возгорание произошло в пятницу вечером, на место происшествия стянуты силы пожарных из соседних городов. "Пока эвакуация не требуется, всех местных жителей просим закрыть окна и держаться на удалении от места происшествия", - заявил мэр города Гектор Лора на своей странице в Facebook.

Близлежайшие улицы и трассы перекрыты. Информация о возможных пострадавших пока не приводится.