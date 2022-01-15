В Приморье ввели режим повышенной готовности из-за пестицидов из Приамурья

ВЛАДИВОСТОК, 15 января. /ТАСС/. Власти Приморского края ввели режим повышенной готовности из-за ненадлежащего хранения доставленных из Амурской области пестицидов в Надеждинском районе края и Хорольском муниципальном округе. Об этом говорится в постановлении губернатора края Олега Кожемяко, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.

Информация о том, что в Надеждинский район доставили для утилизации 100 тонн пестицидов из Приамурья с территории, где находится космодром Восточный, появилась в конце октября 2021 года и вызвала широкий общественный резонанс. Росприроднадзор возбудил дело об административном правонарушении, власти края сообщали, что ведется работа по отмене решения о поставке отходов в регион и признанию недействительным контракта на утилизацию. Через несколько дней в Хорольском районе обнаружили вторую партию отходов из Приамурья.

"В связи со сложившейся обстановкой на территории Надеждинского муниципального района и Хорольского муниципального округа, связанной с ненадлежащим хранением пестицидов и ядохимикатов, и наличием угрозы причинения вреда здоровью населения и окружающей среды постановляю: ввести режим повышенной готовности для органов управления и сил Приморской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Определить границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, в пределах территориальных границ Надеждинского муниципального района и Хорольского муниципального округа", - говорится в постановлении.

Также губернатор постановил принять меры по предупреждению угрозы возникновения ЧС, ответственным назначили министра природных ресурсов и охраны окружающей среды региона.

Как уточнили в Минприроды Приморья, отходы разместили на территории компании "Система", доступ к ним ограничен, угрозы загрязнения окружающей среды нет. Решением Надеждинского районного суда деятельность ООО "Система" на территории поселка Вольно-Надеждинское приостановлена, запрет действует по настоящее время. Владивостокский межрайонный природоохранный прокурор подал исковое заявление к компании с требованиями освободить земельный участок и вернуть ГБУ "Экология" (Амурская область) переданные отходы. До вынесения решения Надеждинского районного суда отходы будут оставаться на площадке хранения.