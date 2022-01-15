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Судно из Ирана снялось с мели в Волго-Каспийском морском судоходном канале

Судно продолжило движение в порт Астрахани

АСТРАХАНЬ, 15 января. /ТАСС/. Судно "Наджва-2" из Исламской Республики Иран, севшее на мель 13 января на 159-м км Волго-Каспийского морского судоходного канала, продолжило движение в порт Астрахани. Об этом сообщила в субботу пресс-служба ГУ МЧС России по Астраханской области.

"15 января в 07:40 мск судно "Наджва-2" самостоятельно снялось с мели, продолжило движение в порт Астрахань", - говорится в сообщении.

На борту находится экипаж из 14 человек, груз (готовая продукция) в объеме 1,5 тыс. тонн. Повреждения судна нет.

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