В Ставрополе ввели режим ЧС из-за непогоды

ПЯТИГОРСК, 15 января. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели в Ставрополе из-за урагана, который повалил деревья, снес крыши домов и оставил без электричества часть жителей краевого центра. Об этом сообщил в субботу губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в Instagram.

"Суббота, утро, объезжаем повреждения, очень много деревьев упало, крыши раскрыты, у нас два дома раскрыты. Сейчас определяем ущерб. В городе введен режим чрезвычайной ситуации, по краю - режим повышенной готовности", - сказал Владимиров.

Он отметил, что власти края окажут помощь пострадавшим. "Постараемся как можно скорее перекрыть кровли, помочь в том числе и частным жилым домам с перекрытием кровель. Всем постараемся помочь, кто ущерб получил", - добавил губернатор.

По его словам, сильный ветер обрушился на Ставрополь, территории Шпаковского, Грачевского, Изобильненского, Ипатовского округов. По оперативным данным, более чем на 20 домах повреждены кровли. В Ставрополе ночью строительный кран упал на здание детского сада. Также ветром повалило более 100 деревьев.

Владимиров сообщил, что пострадавший от упавшего дерева в Ставрополе уже выписан из больницы. "Произошли множественные отключения электроэнергии. Все они на контроле, аварийные бригады работают. Почти на половине объектов энергия уже подана", - сообщил глава региона, добавив, что в крае продолжает дуть западный ветер со скоростью 16 м/с и порывами до 24 м/с.

В свою очередь в пресс-службе краевой прокуратуры журналистам сообщили, что ведомство берет на контроль ход восстановления электроснабжения сразу в нескольких населенных пунктах. "Прокуратурой Ставропольского края обеспечивается надзорное сопровождение мероприятий по устранению последствий стихийного ветра, произошедшего 14 января на территории Грачевского и Шпаковского муниципальных округов, города Ставрополя, в результате которого часть жителей указанных населенных пунктов осталась без электричества. В настоящее время аварийными службами проводятся восстановительные работы, ход которых находится на контроле аппарата прокуратуры Ставропольского края", - сказано в сообщении.