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Шесть человек пострадали в результате стрельбы на концерте в США

Инцидент произошел в городе Юджин

ТАСС, 15 января. По меньшей мере шесть человек получили ранения в результате стрельбы во время концерта в городе Юджин (штат Орегон). Об этом сообщается в субботу в Twitter городского полицейского департамента.

По его данным, первые сообщения о нескольких выстрелах в местном концертном зале поступили в пятницу вечером. Полиция и другие экстренные службы прибыли на место происшествия.

Пятеро пострадавших были доставлены в местную больницу. Позднее их число возросло до шести.

Причины произошедшего пока не уточняются.

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