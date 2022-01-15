По делу о крушении Ан-26 под Харьковом перед судом предстанут шесть человек

КИЕВ, 15 января. /ТАСС/. Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении шести бывших военнослужащих Минобороны Украины, в том числе экс-командующего Воздушными силами Сергея Дроздова, по делу о крушении под Харьковом самолета Ан-26 в сентябре 2020 года, когда погибли 26 человек. Об этом в субботу сообщили в офисе генерального прокурора Украины.

"Прокурорами Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сферах в Чугуевский городской суд Харьковской области направлен обвинительный акт в отношении шести бывших военных чиновников по фактам нарушения правил подготовки и проведения полетов и небрежного отношения к военной службе", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

По версии следствия, бывшие командующий Воздушными силами, командир воинской части, два его заместителя, руководитель полетами аэродрома Чугуев и и.о. начальника Харьковского национального университета Воздушных сил не обеспечили безопасность полетов, а также нарушили правила их подготовки и проведения. "Их небрежное отношение к военной службе привело к крушению самолета Ан-26 в сентябре 2020 года", - указали в офисе генпрокурора.

В Государственном бюро расследований Украины в субботу уточнили, что во время учебных полетов на аэродроме воинской части А 4104 количество курсантов в самолете Ан-26 превышало установленную норму. Уточняется, что после выполнения "непредусмотренных для самолета указанного типа летных упражнений" при заходе на посадку воздушное судно потеряло высоту, столкнулось с землей и загорелось. "Если вина вышеуказанных лиц будет доказана в суде, им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет", - говорится в сообщении в Telegram-канале бюро.

Печерский районный суд Киева 23 декабря 2021 года по делу о катастрофе Ан-26 на два месяца арестовал командира воинской части и руководителя полетов, экс-командующему Воздушных сил назначена мера пресечения в виде личного обязательства.