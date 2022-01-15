В Молдавии сильный ветер оставил без электроэнергии 33 населенных пункта

КИШИНЕВ, 15 января. /ТАСС/. Обрушившийся минувшей ночью на Молдавию сильный ветер повредил линии электропередачи, оставив без электроэнергии 33 населенных пункта в десяти районах.

"Из-за порывов ветра 33 населенных пункта в 10 районах республики были частично отключены от электричества. На места аварий выехали специализированные бригады, ведутся восстановительные работы", - говорится в сообщении на сайте Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций.

По данным ведомства, к утру 15 января без электричества еще остаются 12 населенных пунктов из четырех районов страны. Вмешательство спасателей и пожарных также понадобилось для рубки упавших деревьев, расчистки завалов и борьбы с возгораниями сухой растительности в Кишиневе, Дрокиевском, Дондюшанском, Ниспоренском, Каларашском, Новоаненском, Хынчештском и других районах.

Ранее Государственная метеорологическая служба Молдавии объявила желтый код опасности из-за усиления ветра. Его порывы, по данным метеорологов, достигали скорости 15-20 м/с.