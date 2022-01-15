При пожаре в частном доме в Новосибирской области погибли двое мужчин

ТАСС, 15 января. Пожарные обнаружили погибшими двоих мужчин при ликвидации возгорания в частном жилом доме в городе Бердске в Новосибирской области. По данному факту проводится уголовно-процессуальная проверка, сообщается в субботу на официальном сайте СУ СК РФ по региону.

"Сегодня около 5 утра (01:00 мск) в частном доме по улице Маяковского в городе Бердске Новосибирской области произошел пожар. В ходе его ликвидации пожарными были обнаружены тела мужчин, 1949 и 1973 годов рождения. На место происшествия незамедлительно выехали следователь территориального следственного органа, а также сотрудники ГУ МЧС России по Новосибирской области. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение", - говорится в сообщении.

По данным регионального главка МЧС, на момент прибытия пожарных в доме открытым пламенем горела кровля, пожар был ликвидирован на площади 42 кв. м. На месте от МЧС работали 25 человек и 7 единиц техники.

Предварительная причина пожара пока не называется, она будет установлена следственно-оперативной группой. Назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы.