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СК возбудил дело после ДТП под Тверью, где погиб начальник районного отделения ГИБДД

Столкновение автомобилей произошло утром 14 января

ТАСС, 15 января. Следователи возбудили уголовное дело по факту произошедшего в Тверской области ДТП, в котором погибли начальник отделения ГИБДД по Бологовскому району Дмитрий Шарапов и местный житель. Об этом в субботу сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, утром 14 января на 311-м км автодороги М-10 "Россия" мужчина, управляя автомобилем Renault Logan, выехал на встречную полосу проезжей части, где столкнулся с автомобилем BАЗ-2114 под управлением начальника ОГИБДД ОМВД Бологовского района Тверской области.

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