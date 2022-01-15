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В Сочи произошел прорыв газовой трубы из-за упавшего дерева

К месту происшествия направлены пять человек и две единицы техники

СОЧИ, 15 января. /ТАСС/. Прорыв газовой трубы из-за упавшего дерева произошел в Сочи. Об этом сообщили в субботу журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

"Поступило сообщение о том, что по ул. Леселидзе произошел прорыв газовой трубы в результате падения дерева. Для обеспечения безопасности к месту происшествия направлены от МЧС России пять человек, две единицы техники", - говорится в сообщении.

Ранее региональное ГУ МЧС сообщало о штормовом предупреждении в Сочи до 15 января из-за сильного снегопада.

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