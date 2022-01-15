В Якутии столкнулись два автомобиля

ЯКУТСК, 15 января. /ТАСС/. Четыре человека пострадали в результате лобового столкновения двух автомобилей на региональной автодороге "Умнас" в Якутии. Об этом сообщила в субботу пресс-служба управления ГИБДД МВД по Якутии.

"15 января в 16:50 (10:50 мск) на 68-м км РАД "Умнас" произошло лобовое столкновение автомашин Subaru Forester и Toyota Corona Premio. Одна из иномарок - Toyota - загорелась. В момент аварии в каждом автомобиле находилось по два человека, все они с различными травмами доставлены в местную больницу", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, причины и обстоятельства аварии выясняются, добавили в управлении.