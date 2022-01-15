В Челябинской области машина врезалась в пять припаркованных автомобилей

ЧЕЛЯБИНСК, 15 января. /ТАСС/. В Магнитогорске Челябинской области легковой автомобиль въехал в пять припаркованных машин. Водитель с места ДТП скрылся. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону в субботу.

"В Магнитогорске в вечернее время водитель совершил столкновение с пятью автомобилями, припаркованными на стоянке вблизи дома 11 по улице Строителей. С места дорожно-транспортного происшествия правонарушитель скрылся. <…> В ходе общения с правонарушителем, который находился в состоянии алкогольного опьянения, он сообщил полицейским, что действительно совершил ДТП, якобы не справившись с управлением транспортным средством, а испугавшись последствий, скрылся с места столкновения и только после того, как оказался дома, употребил алкоголь", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, на месте аварии сотрудники полиции обнаружили осыпь краски и пластиковые фрагменты корпуса скрывшейся машины. Позже автомобиль с характерными повреждениями обнаружили в трех кварталах от места ДТП.

В отношении мужчины за оставление места аварии, а также за невыполнение требования правил дорожного движения о запрете употреблять алкогольные напитки после дорожно-транспортного происшествия составлены административные материалы по части 2, 3 статьи 12.27 КоАП РФ ("Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием"). Материалы дела направлены в суд.