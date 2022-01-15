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Пожар охватил 5 га природного парка под Одессой

Общая площадь парка более 21 тыс. га

КИЕВ, 15 января. /ТАСС/. Пожар начался на территории Нижнеднестровского национального природного парка недалеко от Одессы. Об этом в субботу сообщило местное издание "Думская".

Горение происходит в районе поселка Маяки, его площадь составляет 5 га. На месте работают пожарные. По информации СМИ, тушение осложняют сильный ветер и отсутствие подъезда к очагам горения.

Нижнеднестровский национальный природный парк расположен на территории нескольких районов Одесской области. Его площадь превышает 21 тыс. га.

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