Пожар охватил 5 га природного парка под Одессой

КИЕВ, 15 января. /ТАСС/. Пожар начался на территории Нижнеднестровского национального природного парка недалеко от Одессы. Об этом в субботу сообщило местное издание "Думская".

Горение происходит в районе поселка Маяки, его площадь составляет 5 га. На месте работают пожарные. По информации СМИ, тушение осложняют сильный ветер и отсутствие подъезда к очагам горения.

Нижнеднестровский национальный природный парк расположен на территории нескольких районов Одесской области. Его площадь превышает 21 тыс. га.