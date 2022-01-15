{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СК начал проверку по факту высадки ребенка из автобуса в Кирове

По данным СМИ, 11-летний мальчик поздно вечером уснул в автобусе и уехал в автопарк, где ребенка высадил кондуктор

ТАСС, 15 января. Следователи проводят проверку после того, как ребенка высадили из автобуса в Кирове. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Кировской области.

"Следственными органами СК РФ по Кировской области организована процессуальная проверка сведений из средств массовой информации о высадке из автобуса ребенка на улицу в неблагоприятные погодные условия", - говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, 13 января 11-летний мальчик поздно вечером ехал домой на автобусе и уснул. Он проснулся по пути в автопарк, когда его заметил кондуктор. После этого ребенка высадили, позже его забрали родители. СМИ со ссылкой на родителей передают, что они получили объяснительные записки кондуктора и водителя. В них сообщается, что мальчику предложили погреться в теплом помещении и позвонить маме, но он отказался.

По данному факту организована процессуальная проверка, будут изучены обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям сотрудников транспортного предприятия, отметили в пресс-службе регионального управления СК. По результатам проверки будет принято решение.

Теги
РоссияКировская область
Суд арестовал участников группы хакеров REvil, рассылавших вирусы-вымогатели
Их отправили в СИЗО на два месяца
Суд арестовал участников группы хакеров REvil, рассылавших вирусы-вымогатели
Читать полностью