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Международный аэропорт Киева возобновил работу после эвакуации из-за угрозы минирования

Согласно данным табло аэропорта, сейчас основная часть рейсов вылетает по расписанию

КИЕВ, 15 января. /ТАСС/. Правоохранительные органы Украины проверили территорию Международного аэропорта Киев (Жуляны) после сообщения о его минировании. Взрывоопасных веществе не обнаружено, работа аэропорта возобновлена.

"Уже осмотрена территория [аэрогавани], взрывоопасных веществ не обнаружено. <...> Сейчас аэропорт возобновил работу в штатном режиме", - сообщили в субботу агентству УНИАН в полиции украинской столицы.

В связи с сообщением о минировании пассажиры аэропорта были эвакуированы. "Проводилась эвакуация 500 человек", - уточнили в полиции.

Согласно данным табло аэропорта, сейчас основная часть рейсов вылетает по расписанию.

Информация о том, что в аэропорту Киев проводится эвакуация, появилась в субботу днем.

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