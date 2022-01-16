Ульяновские власти попросили посольство России в Доминикане помочь пострадавшему туристу

ТАСС, 16 января. Власти Ульяновской области направили запрос в посольство России в Доминикане с просьбой о содействии со стороны консула ульяновским туристам, один из которых пострадал в результате операции в местной больнице. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Русских на своей странице в Instagram.

Об инциденте рассказал в Instagram друг пострадавшего Илгиз Насыров, который путешествовал с ним в Доминикане. По его словам, Владимиру Забайкину потребовалась операция по удалению воспаленного аппендикса, но во время операции хирург больницы в Игуэй якобы повредил Владимиру мочевой пузырь. При этом ему предложили выписаться, однако внутреннее кровотечение не прекратилось.

"От неравнодушных пользователей соцсетей узнал сегодня о беде, которая произошла с Владимиром из Ульяновской области во время отдыха в Доминиканской Республике. Ситуация вопиющая. Надо помочь нашему парню. Дал ряд поручений коллегам из регионального правительства. Ситуацию держу на личном контроле. Направлен запрос по линии Управления внешних связей Ульяновской области в отделение посольства России в Доминикане с просьбой о содействии нашим ребятам со стороны консула", - говорится в сообщении Русских.

По словам губернатора, с туристами поддерживает связь областной Минздрав. Отрабатывается вопрос о переводе Владимира в другое лечебное учреждение в Доминикане. Кроме того, министр здравоохранения региона Александр Гашков связался с руководством Всероссийского центра медицины катастроф и договорился об эвакуации пострадавшего в случае необходимости регулярным авиарейсом или спецбортом санавиации.

Русских отметил, что ульяновское Агентство по туризму находится на связи со страховой компанией, которая компенсирует все затраты Владимира в полном объеме. Сопровождать пострадавшего до момента выздоровления будет его друг. Несмотря на истечение срока путевки, министерство соцблагополучия Ульяновской области возместит затраты пострадавшему.