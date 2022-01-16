В Чили объявили угрозу цунами после извержения подводного вулкана в Королевстве Тонга

БУЭНОС-АЙРЕС, 16 января. /ТАСС/. Национальное управление по чрезвычайным ситуациям Чили в субботу выпустило предупреждение об угрозе цунами в трех регионах страны после извержения вулкана в Королевстве Тонга.

"Основываясь на новых оценках, Гидрографическая и океанографическая служба ВМС Чили объявила угрозу цунами для прибрежных районов региона Лос-Лагос", - говорится в сообщении управления в Twitter.

Угроза цунами была также объявлена в регионах Кокимбо и Лос-Риос. Власти призвали жителей покинуть прибрежные районы.

Ранее сообщалось, что извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай началось в Королевстве Тонга 14 января. По данным геологической службы страны, оно стало крупнейшим с декабря и послужило причиной ряда небольших цунами, зарегистрированных у побережья Тонгатапу - крупнейшего острова архипелага Тонга.