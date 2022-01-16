В Новосибирске в ДТП с пассажирским автобусом погиб человек

НОВОСИБИРСК, 16 января. /ТАСС/. Легковой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом утром в воскресенье в Октябрьском районе Новосибирска. В результате ДТП погиб водитель иномарки, двое пассажиров автобуса пострадали, сообщили журналистам в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

"Сегодня в 08:05 минут (04:05 мск) на территории Октябрьского района водитель, управляя автомобилем Honda CR-V, двигался по улице Выборной в сторону улицы Пролетарской и в пути следования совершил столкновение с автобусом 18-го маршрута, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП пострадали два пассажира автобуса (женщины 1987 и 1982 г. р.), водитель Honda CR-V (мужчина 1990 г. р.) получил травмы, не совместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавших пассажиров доставили в больницу, проводится их обследование. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.