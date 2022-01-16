В ДТП в Псковской области погибли пять человек

ТАСС, 16 января. Число погибших в ДТП в Печорах Псковской области возросло до пяти человек. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба УМВД по Псковской области.

"По уточненной информации, в ДТП погибли пять человек. Четверо находились в Audi, из них одна женщина, и водитель "Волги", - пояснили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в лобовом столкновении двух автомобилей на Псковском шоссе в Печорах, которое произошло около 9 утра, погибли три человека. На месте работает следственно-оперативная группа.

