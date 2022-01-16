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Цистерна с бензином загорелась рядом с частным домом в Новосибирске

В ликвидации последствий задействованы 52 человека и 14 единиц техники

ТАСС, 16 января. Пожарные в Новосибирске ликвидируют возгорание цистерны с бензином в Октябрьском районе города, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

"В 16:49 (12:49 мск) на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании емкости с бензином в Октябрьском районе города. Прибывшие к месту вызова пожарные обнаружили цистерну полностью в огне. По предварительным данным, площадь возгорания составляет 200 кв. м. На происшествие привлечены 52 человека личного состава и 14 единиц техники", - говорится в сообщении.

Существовала угроза распространения огня, рядом с загоревшейся цистерной находятся станция технического обслуживания и частный дом. Пожару присвоен повышенный второй ранг сложности. Ведется наращивание сил и средств, задействованных в ликвидации возгорания. На месте ЧП создан штаб. В настоящее время возгорание локализовано.

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