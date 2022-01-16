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В ДТП с пассажирским автобусом в Кузбассе погиб один человек

Еще двое пострадали

КЕМЕРОВО, 16 января. /ТАСС/. В городе Киселевске Кемеровской области при столкновении пассажирского автобуса и легкового автомобиля погиб один человек. Еще двое, включая ребенка, пострадали, сообщили ТАСС в пресс-службе Центра медицины катастроф Кузбасса.

"В автобусе [в момент столкновения находились] 44 человека, пострадавших среди них нет. В легковом автомобиле погиб мужчина, женщина и ребенок госпитализированы. На этапе медицинской эвакуации их состояние оценивается как средней степени тяжести", - рассказали в пресс-службе.

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства и причины ДТП. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

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