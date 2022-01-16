В Кузбассе за производство и сбыт поддельного алкоголя задержали группу из семи человек

КЕМЕРОВО, 16 января. /ТАСС/. Сотрудники МВД в Кузбассе задержали семерых человек, которые входили в организованную группу по производству и сбыту фальсифицированного алкоголя. Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции, сообщила в воскресенье пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

"На территории Мариинска и Мариинского муниципального округа полицейские задержали участников организованной группы, в том числе 35-летнего лидера - директора общества с ограниченной ответственностью. Кроме того, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий пресечена деятельность подпольных цехов по производству суррогатной алкогольной продукции, оборудованных линией выдува пластиковой тары, насосами и емкостями для смешивания и розлива жидкостей, а также складских помещений, в которых хранилась готовая к сбыту продукция", - говорится в сообщении.

В зависимости от роли каждому из семи задержанных предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 171.1 УК РФ ("Производство или сбыт товаров и продукции без маркировки"), ч. 2 ст. 171.3 УК РФ (Незаконное производство алкогольной и спиртосодержащей продукции), ч. 2 ст. 174.1 УК РФ ("Отмывание денежных средств"), ч. 4 ст. 180 УК РФ ("Незаконное использование средств индивидуализации товаров").

По данным следствия, лидер организованной группы наладил незаконную поставку спирта в Кузбасс, а его подельники в нескольких цехах смешивали его с красителями, ароматизаторами и разливали по бутылкам под видом водки, вина и коньяка. Фальсификат сбывался в придорожных кафе, на автозаправочных станциях, станциях технического обслуживания, а также во всех населенных пунктах, расположенных на федеральной трассе Р-255 "Новосибирск - Иркутск" в северной части Кузбасса.

В результате оперативных мероприятий из незаконного оборота был изъят разлитый по бутылкам суррогат на сумму около 900 тыс. рублей, а также спирт и спиртосодержащая жидкость общей стоимостью не менее 43,5 млн рублей.