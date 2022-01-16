Полиция в Москве разыскивает пассажира автобуса после угроз и националистических реплик

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленных на розыск и задержание молодого человека, который грубо высказывался в адрес окружающих его людей в автобусе в Москве. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"16 января в сети интернет была опубликована видеозапись, на которой мужчина, находясь в салоне автобуса, грубо высказывался в адрес находящихся рядом с ним граждан. В настоящее время сотрудниками московской полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на установление, розыск и задержание гражданина", - сказали в пресс-службе. Как отметили в главке, по данному факту следственными органами уже принято процессуальное решение.

Ранее в воскресенье в следователи возбудили уголовное дело (п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ) по факту высказывания угроз и националистических реплик молодым человеком, назвавшимся дагестанцем, в московском автобусе. Данная статья ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства") предусматривает до шести лет лишения свободы.

Глава Дагестана Сергей Меликов назвал попытку молодого человека говорить от имени "дагестанского народа, которому чужды подобные варварские проявления" возмутительной. Он считает, что поведение пассажира столичного метрополитена не только нарушает все мыслимые нормы, существующие в человеческом обществе, но и противоречит исторически сложившемуся этическому кодексу дагестанца, определяющему в том числе отношение к старшим. Глава республики отметил, что молодой человек должен извиниться не только перед теми, кого грубо оскорбил, но и перед всем народом Дагестана, от лица которого он пытался выступить.