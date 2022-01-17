Житель Колымы получил 9,5 года колонии за доставку и хранение крупной партии наркотиков

ТАСС, 17 января. Магаданский областной суд признал виновным 28-летнего уроженца Колымы в преступлении, связанном с доставкой и хранением крупной партии запрещенных веществ стоимостью 7,5 млн рублей, и назначил ему наказание в виде девяти лет и шести месяцев колонии строгого режима, сообщили журналистам в пресс-службе управления МВД России по региону.

"Приговором Магаданского областного суда гражданину назначено наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Осужденный взят под стражу в зале суда", - рассказали в управлении. Подсудимый проходил по уголовному делу по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 228.1, ч. 1 ст. 228, ч. 3. ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в особо крупном размере, а также приобретение и хранение наркотических средств в значительном размере").

По информации пресс-службы, мужчина был задержан в Магадане. При проведении обыска по месту его жительства следователь обнаружил синтетические наркотические средства общим весом 1,5 кг, упаковочные материалы для фасовки и компьютерную технику, используемые молодым человеком для совершения преступлений. Как сообщили в управлении, изъятый наркотик составил порядка 3 тыс. среднеразовых доз стоимостью более 7,5 млн рублей.

В ходе предварительного следствия фигурант полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.