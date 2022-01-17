Напавшего на пассажиров автобуса в Красноярском крае направили на принудительное лечение

КРАСНОЯРСК, 17 января. /ТАСС/. Суд отправил на принудительное лечение в психиатрический стационар мужчину, который летом 2021 года напал с ножом на пассажиров и водителя междугородного автобуса в Красноярском крае. Об этом говорится в сообщении прокуратуры края.

15 июля уроженец Абакана напал с ножом и ранил водителя и двух пассажиров автобуса №586, следовавшего по маршруту Красноярск - Минусинск. А после нападения ранил себя.

"С учетом позиции государственного обвинителя судом вынесено постановление о применении к подсудимому принудительных мер медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа", - говорится в сообщении ведомства.

Дело рассматривалось в Новоселовском районном суде Красноярского края. Согласно проведенной судебно-психиатрической экспертизы у обвиняемого обнаружено расстройство личности и поведения, в момент нападения мужчина не осознавал опасность своих действий.

Ранее Следственный комитет сообщал, что в автобусе в момент нападения находились 13 пассажиров и водитель. В ходе допроса мужчина рассказал, что стал бояться окружающих людей и поэтому решил уехать из Красноярска. Уже в автобусе он посчитал, что окружающие его люди представляют для него опасность и набросился на них с ножом.