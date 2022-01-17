На Ставрополье полицейские задержали группу подозреваемых в наркоторговле

СТАВРОПОЛЬ, 17 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали на Ставрополье пять человек, подозреваемых в наркоторговле. Члены преступного сообщества действовали на территории городов Ставропольского края и в Карачаево-Черкесии, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"В ходе следственных действий и оперативных мероприятий установлено, что три девушки и двое мужчин входили в состав структурного подразделения преступного сообщества. <…> Одна из злоумышленниц, выступающая в роли "оптового" курьера, задержана сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков в городе Кисловодске. Позднее задержаны остальные участники преступного сообщества", - говорится в сообщении.

При задержании в машине одной из подозреваемых обнаружены свертки с кристаллическим веществом. В ходе обысков по местам жительства подозреваемых обнаружены материалы для расфасовки наркотиков, расфасованные партии запрещенных веществ. В общей сложности полицейские изъяли более килограмма синтетических наркотиков.

В полиции отмечают, что к работе преступного сообщества могут быть причастны и другие люди. Пока не установлена личность организатора, который поставлял одной из участниц крупные партии наркотиков. "Розничные курьеры расфасовывали наркотики на мелкие дозы и хранили для последующего сбыта через интернет-магазин. Тайники подозреваемые размещали на территории Георгиевска, Буденновска, Кисловодска и Левокумского округа (на Ставрополье - прим. ТАСС), а также Карачаево-Черкесской Республики", - поясняется в сообщении.

По решению суда четверым задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, одна из фигуранток находится под домашним арестом. В отношении участников преступного сообщества возбуждены уголовные дела по статьям "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере" и "Создание и участие в преступном сообществе".