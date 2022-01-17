В Новой Москве два человека погибли в ДТП

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Два человека погибли в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля в Новой Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

"На 69-м километре Варшавского шоссе, по направлению в область, водитель автомобиля Hyundai, совершая обгон, выехал на полосу встречного движения и, не справившись с управлением, произвел столкновение с грузовым автомобилем, двигавшимся во встречном направлении. В результате столкновения погибли водитель и пассажир Hyundai, - говорится в сообщении.

В ГИБДД также отметили, что в настоящее время месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.