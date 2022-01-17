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Экс-мэр Евпатории Филонов попросил об условно-досрочном освобождении

Осенью 2020-го суд назначил Андрею Филонову наказание в виде трех лет и восьми месяцев лишения свободы, а в 2021 году Верховный суд Крыма увеличил срок наказания до 6,5 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 января. /ТАСС/. Бывший глава администрации Евпатории Андрей Филонов, осужденный за превышение должностных полномочий, подал в Верховный суд Крыма материалы об условно-досрочном освобождении, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе суда.

"В Верховный суд Республики Крым поступили материалы дела об условно-досрочном освобождении от лишения свободы для рассмотрения в апелляционном порядке в отношении бывшего главы администрации Евпатории А. Филонова. Соответствующее решение суда обжаловано по апелляционному представлению государственного обвинителя", - говорится в сообщении. Заседание в Верховном суде Крыма назначено на 8 февраля.

Филонов был задержан в начале апреля 2019 года. По данным управления ФСБ по Крыму и Севастополю, по указанию чиновника незаконно был изменен вид разрешенного использования ряда находящихся в муниципальной собственности земельных участков общей площадью около 14 га для дальнейшей передачи их в аренду по заниженной стоимости. Позже в отношении Филонова было возбуждено еще одно уголовное дело по той же статье. Общий ущерб в результате махинаций с земельными участками оценивается более чем в 79 млн рублей.

Железнодорожный суд Симферополя 30 октября 2020 года приговорил Филонова к трем годам и восьми месяцам колонии-поселения. В 2021 году Верховный суд Крыма по апелляционному представлению гособвинения изменил приговор суда первой инстанции, увеличив срок наказания до 6,5 года.

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