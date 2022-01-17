СК возбудил дело в отношении главы Шамильского района Дагестана

МАХАЧКАЛА, 17 января. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере в отношении главы Шамильского района Дагестана. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Республике Дагестан.

"Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан по материалам УЭБиПК МВД республики возбуждено уголовное дело в отношении главы МО "Шамильский район" по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере) и ч. 1 ст. 327 УК РФ ("Подделка официального документа")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемый, достоверно зная об отсутствии у него права на владение и распоряжение земельным участком, относящимся к категории земель населенных пунктов, действуя из корыстных побуждений, в марте 2013 года обратился в местный отдел управления Росреестра по Республике Дагестан с заявлением о государственной регистрации права собственности на земельный участок площадью 1 300 кв. м, расположенный в селе Хебда Шамильского района. В качестве оснований он представил подделанную им же выписку из похозяйственной книги о принадлежности ему на праве пожизненного наследуемого владения данного земельного участка, несуществующее в действительности решение администрации МО "село Хебда" Шамильского района о предоставлении ему этой земли для ведения личного подсобного хозяйства, а также кадастровый паспорт на участок.

"На основании представленной поддельной выписки из похозяйственной книги подозреваемому выдано свидетельство о государственной регистрации права собственности на вышеуказанный земельный участок. Таким образом, подозреваемый незаконно приобрел право собственности на земельный участок площадью 1 300 кв. м и рыночной стоимостью 274 тыс. рублей, чем причинил муниципальному образованию материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму", - добавили в СК по региону.