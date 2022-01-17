В Свердловской области произошел взрыв в котельной

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Взрыв произошел в котельной, обеспечивающей теплом более 2 тыс. жителей поселка Валериановск в Свердловской области. Подача тепла приостановлена, пострадавших нет, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

"Котельная обеспечивает теплом весь поселок, где проживают 2 198 человек. На территории поселка восемь кирпичных домов и 719 частных. Подача тепла временно приостановлена", - сказал он.

Горелых добавил, что сообщение об инциденте поступило в дежурную часть полиции Качканара в 12:27 мск от ЕДДС. По предварительным данным, ЧП произошло в момент запуска одного из котлов, в результате чего он был разрушен, выбиты рамы в котельной и поврежден подземный воздуховод.

"Сейчас в эпицентре работает специальная ремонтная бригада, уже готовы к запуску два резервных котла. Представители МВД и собственника предприятия устанавливают точную причину произошедшего инцидента. Отрабатываются различные версии, в том числе нарушение технологического процесса, правил техники безопасности и другие. Инцидент не носит криминального характера. Ремонтной бригаде поставлена задача запустить тепло до наступления ночи", - сказал Горелых, добавив, что по итогам начавшейся проверки территориальным ОВД будет принято обоснованное процессуальное решение.

На данный момент в Качканарском городском округе температура составляет 16 градусов мороза, ночью мороз усилится.