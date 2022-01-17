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В Польше мужчина напал с ножом на прохожих

По данным радио RMF, ранения получили четыре человека

ВАРШАВА, 17 января. /ТАСС/. Полиция города Торунь задержала молодого мужчину, который напал с ножом на случайных прохожих. Об этом сообщила в понедельник радиостанция RMF.

Задержанному Луке Л. (фамилия по польским законам не называется) 21 год. По имеющимся данным, он находился под влиянием наркотиков. Семья молодого человека сообщила полиции, что он вышел из дома, приняв экстази и поссорившись с матерью.

В городе задержанный совершил несколько нападений на прохожих. Ранения получили четыре человека. Они попали в больницу. Угрозы жизни нет.

Для задержания нападавшего полиции пришлось применить электрошокер. Прокуратура готовит обвинительное заключение.

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