В Польше задержали бизнесмена за поставки армии некачественной обуви в течение шести лет

ВАРШАВА, 17 января. /ТАСС/. Военная жандармерия Польши задержала предпринимателя, который на протяжении шести лет поставлял вооруженным силам республики некачественную обувь. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на официальном сайте жандармерии.

Владелец фирмы DEMAR обвиняется в том, что его предприятие с 2014 по 2020 год выпускало ботинки военного образца, заменяя утвержденный для изделия материал более дешевым, который не отвечал необходимым требованиям и параметрам. Задержанному предъявлено обвинение в мошенничестве. В случае признания виновным ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Военная жандармерия в счет будущих штрафов изъяла у бизнесмена движимое имущество, наличные средства и ценные бумаги на сумму 30 млн злотых ($7,5 млн).