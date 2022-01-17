Полиция задержала подростка, сообщавшего о минированиях зданий на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали 15-летнего подростка из Камышлова, который с января по сентябрь 2021 года отправлял сообщения о минированиях школ, магазинов, административных и других зданий в городах Свердловской области. Об этом сообщил журналистам начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

"Сотрудниками спецподразделения по борьбе с компьютерными преступлениями ГУ МВД по Свердловской области в ходе оперативно-разыскных мероприятий установлен и задержан 15-летний учащийся одного из лицеев города Камышлова, который подозревается в совершении серии ложных сообщений о минировании различных учреждений. В общей сложности рассылки фейковых сообщений о минировании коснулись многих школ, детских садов, колледжей, сети продуктовых магазинов, администрации и судебных органов Камышлова, Заречного, Нижнего Тагила, Екатеринбурга и других городов", - сказал Горелых.

По его данным, подросток рассылал сообщения с января по сентябрь 2021 года. "За этот период он с целью получения острых ощущений и денежного вознаграждения направил по электронной почте в адрес нескольких десятков организаций электронные письма с угрозами", - добавил начальник пресс-службы.

Горелых уточнил, что в отношении лицеиста избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По данному факту полицией возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве из хулиганских побуждений"). Статья предусматривает до восьми лет лишения свободы.