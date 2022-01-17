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В Киргизии по подозрению в коррупции задержали главу таможенной службы республики

Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности заявили о лоббировании руководством таможенной службы интересов частных компаний, занимающихся импортом товаров

БИШКЕК, 17 января. /ТАСС/. Сотрудниками Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии по подозрению в причастности к коррупции задержан в понедельник начальник Государственной таможенной службы (ГТС) страны Адилет Кубанычбеков. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

"В ходе проводимой работы были получены данные о масштабной коррупции в органах таможенной службы, к которой причастны руководство и начальники структурных подразделений. Имеющиеся данные свидетельствуют о лоббировании руководством таможенной службы интересов частных компаний, занимающихся импортом товаров, которым создаются льготные условия, а таможенное оформление производится с грубым нарушением законодательства, используются схемы по укрытию товаров от таможенного администрирования за систематическое получение взяток", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Коррупция" Уголовного кодекса республики.

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