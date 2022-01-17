В Петербурге обвиняемую в убийстве мужа фотомодель освободили из-под домашнего ареста

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Суд изменил меру пресечения для фотомодели Лилии Судаковой, которая обвиняется в убийстве своего мужа ножом в ноябре 2020 года, с домашнего ареста на запрет определенных действий. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

"Дзержинский районный суд года Санкт-Петербурга в ходе предварительного слушания по уголовному делу в отношении Лилии Судаковой изменил ей меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий", - говорится в сообщении. В перечне запретов - общение со свидетелями и потерпевшими по делу, а также отправление и получение посылок, бандеролей, писем и телеграмм.

Суд установил, что обстоятельства, которые ранее учитывались при избрании домашнего ареста, изменились. Материалы уголовного дела с обвинительным заключением поступили в суд, под стражей и домашним арестом Судакова пробыла длительный срок, нарушений условий содержания не допускала. Она имеет возможность проживать в Санкт-Петербурге и по месту регистрации в другом регионе, может устроиться на работу. В то же время о намерениях Судаковой скрываться или совершать новые преступления суду не известно.

Ранее сообщалось о том, что дело Судаковой может быть рассмотрено с участием присяжных заседателей - в Дзержинский суд Петербурга поступило соответствующее ходатайство. Женщина была задержана в начале декабря 2020 года после инцидента в петербургской квартире, где она, как полагают следователи, ударила ножом своего мужа в ходе ссоры на почве ревности. Мужчина позже умер, СК возбудил уголовное дело, а Судакову арестовали. Свою вину она тогда признала. В октябре 2021 года суд перевел обвиняемую под домашний арест.

Лилия Судакова снималась для глянцевых журналов. Источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что официально женщина считается безработной.