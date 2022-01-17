Ветер повалил две новогодние елки в центре Сургута

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 января. /ТАСС/. Шквалистый ветер, метель и снежные заносы на дорогах наблюдаются в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра). Жителей просят по возможности оставаться дома, сообщили ТАСС в управлении массовых коммуникаций администрации города.

"Шквалистый ветер не прекращается. В городе наблюдается аномальное осложнение погодных условий - усиление ветра до 20 м/с и более, метель, ухудшение видимости, на дорогах снежные заносы. Сейчас находиться на улице небезопасно. Просим быть осторожнее, без особой необходимости не выходить из дома", - сказал собеседник агентства.

В администрации уточнили, что сильные порывы ветра сломали две новогодние елки в центре Сургута - на улице Мира и площади Советов. "Сейчас они обесточены, на месте работают бригады коммунальных служб", - уточнили в управлении.