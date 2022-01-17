Информация о минировании не подтвердилась во всех ростовских школах

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 января. /ТАСС/. Специалисты проверили все 92 школы в Ростове-на-Дону, в которые поступили анонимные угрозы о совершении теракта. Как сообщил журналистам глава администрации города Алексей Логвиненко, ни одна из них не подтвердилась.

"За сегодняшний день поступили сообщения о заминировании 92 ростовских школ. В настоящее время 100% учебных заведений проверены, все они безопасны для образовательного процесса", - сказал Логвиненко.

Он также выразил благодарность сотрудникам правоохранительных органов за оперативные мероприятия по проверке учреждений и медикам скорой помощи, которые дежурили возле школ.

Ранее в понедельник в пресс-службе администрации Ростова-на-Дону заявили, что анонимные сообщения о минировании поступили в 85 школ города. Была проведена эвакуация персонала и учащихся. Школьники отправлены домой. В управлении информационной политики регионального правительства сообщали, что угрозы для населения нет.