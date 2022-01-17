Спасатели ведут поиски мужчины и его сына в Мурманской области

ТАСС, 17 января. Спасатели начали поиски мужчины и его сына на территории Мурманской области, которые не вернулись домой после того, как утром уехали на снегоходе из поселка Никель. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

На Мурманскую области 17 января обрушилась сильная метель, было зафиксировано усиление ветра в порывах 25-27 м/ с. По данным ФГБУ "Мурманское УГМС" ближайшей ночью и утром 18 января на востоке области сохранится сильный снег. На северо-западе региона сохранится сильный северо-западный, северный ветер, метель. Кроме того, в ряде участков объявлена лавинная опасность.

"В оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Мурманской области по поступила информация о том, что гражданин со своим сыном уехали утром на снегоходе от [поселка городского типа] Никель за гору Лысая к озерам Заяц и Восьмерка. Должны были вернуться с наступлением темного времени суток. В настоящее время [их] местоположение неизвестно, на связь не выходят", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, на место выехали спасатели Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра (МАКАСЦ). В поисках задействованы четыре человека и четыре единицы техники.