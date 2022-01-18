СМИ: журналист стал жертвой покушения на севере Мексики

МЕХИКО, 18 января. /ТАСС/. Неизвестные преступники в понедельник застрелили фотокорреспондента Маргарито Мартинеса в городе Тихуана на севере Мексики. Об этом сообщил телеканал Televisa.

Журналист, сотрудничавший с разделом криминальной хроники новостного портала Cadena Noticias, был убит рядом с собственным домом. Сведений о возможных мотивах покушения обнародовано не было. Ранее в штате Веракрус на востоке Мексики получил смертельное ранение репортер Хосе Луис Гамбоа. По предварительным данным, он стал жертвой разбойного нападения.

С декабря 2018 года, когда к власти пришло правительство во главе с президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором, в Мексике были убиты более 40 сотрудников различных СМИ. По данным прокуратуры, занимающейся расследованием преступлений против свободы слова, подавляющее большинство правонарушений, совершаемых в отношении работающих в латиноамериканской стране журналистов, остаются безнаказанными.