СМИ: на Тайване обнаружили бортовой самописец разбившегося истребителя F-16V

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 18 января. /ТАСС/. Бортовой самописец разбившегося неделю назад истребителя F-16V обнаружен на Тайване и отправлен на экспертизу. Об этом сообщила во вторник газета "Ляньхэбао" со ссылкой на командование ВВС острова.

Авиационные эксперты после расшифровки "черного ящика" рассчитывают установить причины катастрофы, которые остаются неясными. В тот день погодные условия были нормальными. Истребитель в последний раз проходил проверку эксплуатационной безопасности в конце декабря. Сразу после аварии были приостановлены все полеты самолетов этого типа.

Одноместный истребитель F-16V пропал с экранов радаров 11 января. Он выполнял тренировочный полет, в ходе которого обрабатывалась имитация ракетных стрельб. Связь с пилотом была потеряна спустя 30 минут после вылета с авиабазы в уезде Цзяи. Очевидцы видели самолет падающим в море неподалеку от поселка Дунши у западного побережья острова. На следующий день там были обнаружены обломки фюзеляжа, а затем и останки погибшего летчика.

F-16V (Viper) является улучшенной версией истребителя F-16 A/B с усовершенствованной авионикой, радарной системой и вооружениями. В настоящее время Тайвань на совместном с американской корпорацией Lockheed Martin предприятии в городе Тайчжун осуществляет модернизацию всего своего авиапарка этих устаревших машин, состоящих из 141 единицы. Стоимость этого проекта - около $4 млрд. Кроме того, Тайбэй заказал в США еще 66 новых таких самолетов, их поставка должна начаться с 2023 года.