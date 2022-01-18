В Екатеринбурге авария на подстанции привела к остановке троллейбусов и трамваев

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Авария произошла на одной из подстанций в Екатеринбурге, что привело к отсутствию напряжения в контактной сети общественного электротранспорта. Движение на восьми троллейбусных и девяти трамвайных маршрутах было приостановлено, сообщили журналистам в городской администрации.

"В 06:07 [04:07 мск] на подстанции №13 ЕЭСК случилась авария, которая привела к отсутствию напряжения в контактной сети электрического общественного транспорта. Выпуск трамваев из Южного трамвайного депо во всех направлениях и организация движения трамваев по ул. 8 Марта на участке от ул. Куйбышева до ул. Шварца и троллейбусов по ул. Белинского были невозможны", - говорится в сообщении.

По данным мэрии, было прекращено движение троллейбусов №1, №6, №9, №10, №11, №14, №15, №20 и трамваев №1, №4, №9, №10, №14, №15, №20, №25, №33. "В настоящий момент напряжение в сети появилось. График движения маршрутов восстанавливается", - уточнили в администрации Екатеринбурга.