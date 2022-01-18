СК завершил в Москве следствие по делу двух "свидетелей Иеговы"

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Следственный комитет завершил в Москве расследование уголовного дела в отношении двух участников запрещенной экстремистской организации "Свидетели Иеговы". Об этом ТАСС сообщила во вторник представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Следственным управлением по Северному административному округу ГСУ СК по Москве завершено расследование уголовного дела в отношении двух 44-летних мужчин. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ ("Организация деятельности экстремистской организации")", - сказала она. "Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для передачи в суд", - сообщила Иванова.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы об организации в Москве деятельности "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России", признанного решением Верховного суда РФ экстремистской организацией. По версии следствия, в период с сентября 2017 по февраль 2021 года фигуранты дела организовали на севере Москвы работу подразделения "Свидетелей Иеговы". В одной из квартир на улице Дыбенко проходили законспирированные сборы, где последователи изучали религиозную литературу и сведения, содержащиеся в иных источниках информации, пропагандирующих учение "свидетелей Иеговы".