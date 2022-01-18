Тела трех человек обнаружили при тушении пожара в томском селе

ТОМСК, 18 января. /ТАСС/. Спасатели обнаружили при тушении пожара, который произошел во вторник в селе Озерное в Томской области, тела двух мужчин и женщины. Возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Томской области.

"По предварительным данным, 18 января при тушении пожара в трехквартирном одноэтажном жилом доме в селе Озерное Колпашевского района Томской области спасателями были обнаружены тела двух мужчин и женщины. Личности погибших установлены, ими оказались проживавший в одной из квартир дома мужчина, его сожительница, и местный житель, находившийся у них в гостях", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сотрудниками регионального следственного управления по факту гибели трех человек возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам").