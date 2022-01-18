В Татарстане неизвестный зарезал 10 щенков

КАЗАНЬ, 18 января. /ТАСС/. Неизвестный в Татарстане убил 10 щенков, возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

"Десять щенков убил в Набережных Челнах неизвестный злоумышленник. Зарезанных животных волонтеры обнаружили на территории садового товарищества "Заря", - сообщили в прокуратуре.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными (п. "д" ч. 2 ст. 245 УК РФ). Расследование контролирует прокуратура Набережных Челнов.