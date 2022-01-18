В Башкирии четыре школьных автобуса застряли на дорогах из-за метели

УФА, 18 января. /ТАСС/. Четыре школьных автобуса с детьми застряли на дорогах в трех районах Башкирии из-за метели. Пострадавших нет, ситуация находится на контроле, сообщила пресс-служба Госкомитета республики по ЧС во вторник.

"В результате неблагоприятных погодных явлений в "снежный плен" попали четыре школьных автобуса в Бижбулякском, Туймазинском и Кармаскалинском районах. В автобусах находятся дети. Пострадавших нет. Ситуацию держим на контроле", - сказано в сообщении.

Также во вторник из-за непогоды транспорт не мог проехать в других муниципалитетах. Так, после расчистки смогли продолжить путь автобус и 20 легковых автомобилей в Мелеузовском районе, два рейсовых автобуса и легковые авто в Белебеевском, Чекмагушевском районах, добавили в пресс-службе. В ведомстве призвали водителей воздержаться от поездок в условиях метели.