В Тюменской области легковушка врезалась в школьный автобус

ТЮМЕНЬ, 18 января. /ТАСС/. Легковой автомобиль врезался в школьный автобус, перевозивший девять детей, на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск. Травму получил пассажир легкового автомобиля, школьники не пострадали, сообщили журналистам в управлении ГИБДД по Тюменской области.

"Сегодня автомобиль Audi въехал в заднюю часть школьного автобуса ПАЗ на 53-м километре федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск. <...> Школьный автобус Сазоновской школы осуществлял развоз девяти детей разного возраста в село Щербак после занятий, все школьники были пристегнуты ремнями безопасности, они не пострадали", - говорится в сообщении.

Как добавили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, предварительно известно, что 26-летний водитель иномарки, который ехал в Ноябрьск, не выдержал безопасную скорость и дистанцию. В аварии получил травму лица 31-летний пассажир Audi, ему оказали помощь на месте. Нарушений в организации перевозки детей не выявлено.