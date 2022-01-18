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Школы Севастополя получили анонимные угрозы о совершении теракта

В учреждениях образования усилены меры безопасности

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 января. /ТАСС/. Школы Севастополя во вторник получили анонимные сообщения, в которых содержатся угрозы совершения террористического акта. Как сообщили журналистам в пресс-службе правительства города, на данный момент проводится проверка полученной информации.

В местных сообществах в соцсетях ранее появились сообщения, что школы Севастополя массово получили сообщения о минировании.

"Действительно, появилось анонимное сообщение. На данный момент проводится проверка соответствующими органами", - сообщил представитель городского правительства.

В пресс-службе добавили, что в учреждениях образования усилены меры безопасности.

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