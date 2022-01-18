Суд оставил в СИЗО обвиняемого в хищении 2,4 млрд рублей владельца "Рив Гош"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Суд Петербурга оставил без удовлетворения жалобу на постановление об аресте владельца сети "Рив Гош" и экс-совладельца ритейлера "Юлмарт" Августа Мейера, который обвиняется в мошенничестве на 2,4 млрд рублей. Фигурант считает себя невиновным и просил направить дело на новое рассмотрение, отпустив его из-под стражи под домашний арест или залог в 30 млн рублей, сообщила во вторник объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

"Санкт-Петербургский городской суд оставил постановление районного суда [об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Августу Мейеру] без изменений", - сказано в сообщении.

Адвокаты Мейера указали на то, что подозрения следствия в адрес предпринимателя подтверждены только анализом банкротного дела, где сказано, что Мейер был совладельцем компании "Юлмарт". Защитники сообщили также, что Мейер отказался от гражданства США в пользу российского, а значит, не может надеяться на убежище в родной стране. Дело, по которому бизнесмен теперь проходит одним из шести обвиняемых, расследуется пятый год, доказательства по нему собраны, однако содержание под стражей в качестве меры пресечения избрали только ему, отметили адвокаты.

Август Мейер и его жена были задержаны 8 декабря по подозрению в хищении более 2,4 млрд рублей, в тот же день им предъявили обвинение. Мужчину на следующий день арестовали, а его супругу отправили под домашний арест до 7 февраля. Сообщалось, что оба фигуранта не признали вины. На имущество Инны Мейер 10 января Московский суд Петербурга наложил арест. Третья обвиняемая по делу, задержанная в декабре, - генеральный директор ООО "Биг бокс" и деловой партнер Мейера Елена Стрельцова - также не признала вины, ей назначена мера пресечения в виде домашнего ареста.

По данным СМИ, уголовное дело связано с хищениями средств, которые получила в виде кредитов от Сбербанка компания "Юлмарт". С 2017 года обвиняемым по нему проходил другой совладелец "Юлмарта" - Дмитрий Костыгин, однако ему статью позже переквалифицировали на "причинение ущерба без признаков хищения" (ч. 2 ст. 165 УК РФ). В 2017 году фигуранта поместили под домашний арест, а в 2018-м бизнесмен был отпущен под залог в 25 млн рублей.