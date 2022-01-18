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Силовики проводят спецмероприятия в управлении имущественных отношений города Каспийска

В администрации города данный факт подтвердили, добавив, что мэрия работает в штатном режиме

МАХАЧКАЛА, 18 января. /ТАСС/. Следственные мероприятия проходят во вторник в управлении имущественных отношений города Каспийска. Об этом сообщил ТАСС источник в городской администрации.

"Следственные мероприятия проходят в отношении сотрудника Управления имущественных отношений города Каспийска. Подробности выясняются", - сказал собеседник агентства.

В администрации города данный факт подтвердили. При этом уточнили, что мэрия Каспийска работает в штатном режиме.

"Никаких сбоев в работе структурных подразделений города нет, мы работаем в штатном режиме", - сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии.

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