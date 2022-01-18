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В Краснодаре после сильного дождя со снегом затопило 13 улиц

В откачке воды задействовали 16 спецмашин
© Валерий Стурит/ТАСС

КРАСНОДАР, 18 января. /ТАСС/. Специализированная техника откачивает воду с 13 улиц города Краснодара после снега с дождем, который шел в краевом центре с утра вторника. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе администрации города.

"В краевом центре с утра 18 января идет дождь со снегом, по прогнозу синоптиков, осадки продолжатся в течение дня. На улицах города работает специализированная техника. 16 машин направлены для ликвидации скоплений дождевой воды на 13 участках", - говорится в сообщении.

Уточняется, что всего с утра 18 января поступило 17 заявок на откачку воды. Их выполняют с помощью спецтехники, которую выделяют департамент транспорта и дорожного хозяйства и подрядные организации. Также отмечается, что при ухудшении погодных условий, понижении температуры воздуха вечером на дежурство выйдет снегоуборочная техника для обработки мостов и путепроводов от гололеда.

"За ситуацией на улично-дорожной сети круглосуточно следят специалисты Центра мониторинга дорожного движения и транспорта, департамента транспорта и дорожного хозяйства совместно с ЕДДС", - отметили в пресс-службе.

До среды в Краснодаре ожидаются сильные осадки в виде дождя, мокрого снега, дождя с мокрым снегом, а также ливней в сочетании с грозой и сильным ветром до 15-22 м/с.

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